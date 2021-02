Hitman 3: scovato un vino prelibato a base di sangue

Avete mai pensato di fare un vino usando come ingrediente un NPC? Se la risposta è si, Hitman 3 nella mappa Mendoza offre anche questa prelibatezza. Questa settimana, un giocatore di Hitman 3 ha trascorso 10 ore solide scaricando metodicamente la popolazione di Mendoza in una pressa per uva per creare il vino più proibito. Una delle più nuove opportunità di uccidere in Hitman 3, il vigneto argentino include una pressa industriale per, beh, “comprimere” i tuoi obiettivi.

È una grande stampa, tuttavia, lo YouTuber Teallen96 ha calcolato che dovrebbe essere possibile inserire ogni NPC nella mappa nel secchio sovradimensionato. Senza un flusso completo, non abbiamo la prova definitiva che l’atto di eliminare sistematicamente, trascinare e impilare anche gli NPC di Mendoza nelle presunte 10 ore. Ma non è un’affermazione troppo stravagante: dopo tutto, il nostro precedente scenario di omicidio di massa di NPC ha richiesto lo streamer RTGame per oltre 7 ore.

Ricorderai che l’armadietto della carne di Sapienza ha creato una sorta di effetto scudo umano, bambole di pezza sciolte che impedivano a RTGame di spazzare via la mappa in un solo colpo. Ma la pressa per l’uva è brutalmente efficiente, lasciando solo abiti larghi, qualche macchia di sangue e il lento ticchettio della notifica “Body Hidden” di Hitman 3. Certo, la vaporizzazione di una villa ha un effetto destabilizzante sulle prestazioni del gioco, portando Hitman 3 a gattonare mentre l’azione è compiuta. Un salvataggio precedente mostra anche una zolla fortunata sopravvissuta alla stampa. Bene, fortunato in quanto riesce a vivere il resto della sua vita con il ricordo straziante di essere un’uva umana. Mendoza è uno dei livelli di Hitman preferiti dai fan del titolo, essendo appena al di sotto dei primi 5 con la sua villa cupamente comica e profondamente stratificata.