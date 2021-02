Marvel’s Avengers: ecco le modifiche apportate con il nuovo update

Crystal Dynamics e Square Enix hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel’s Avengers. Secondo le note, l’aggiornamento 1.4.2.4 aumenta i limiti di risorse. Inoltre, include una serie di correzioni per la campagna Reassemble del gioco e la modalità Avengers Initiative.

Inoltre, questa patch presenta alcune correzioni e miglioramenti specifici per PC: migliora la stabilità del PC risolvendo ulteriori rapporti sul crash di DEVICE_HUNG, inclusi quelli sulle schede video AMD Radeon 5700 XT e AMD Radeon 5600 XT. Risolve anche un problema DLSS su PC in cui il giocatore visualizza una schermata nera durante l’esecuzione in modalità ultra prestazioni.

Inoltre, risolve un problema per cui DLSS si applica correttamente solo dopo averlo attivato nel gioco. Come sempre, Steam scaricherà l’aggiornamento 1.4.2.4 di Marvel’s Avengers la prossima volta che avvierai il suo client. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale. Di seguito puoi anche trovare una panoramica del log e delle modifiche:

Multigiocatore e Matchmaking:

Il messaggio Impossibile unirsi alla squadra d’attacco non viene più visualizzato in modo errato quando si tenta di unirsi a un giocatore che era già stato abbinato

Risolto un problema per cui un giocatore poteva essere invisibile ai membri del proprio Strike Team

I campi di soppressione di SPIN Exo sono ora visibili a tutti i giocatori

Varie ottimizzazioni e correzioni del matchmaking

Interfaccia Utente: