Hearthstone: arrivano grandi cambiamenti nel titolo

Grandi cambiamenti in arrivo per Hearthstone, che sostituirà le carte Base e Standard nel formato Standard con un nuovo Set Base di 235 carte, gratuito per tutti i giocatori, che secondo Blizzard è “destinato a fornire una moderna collezione di carte iniziali a giocatori di tutti i tipi e rendono Hearthstone ancora più accessibile per i nuovi arrivati​.

Il Set Base si suddividerà in questo modo:

88 carte di ritorno dal Classico (54 carte classe, 34 carte neutre).

54 carte che ritornano dal Basic (41 carte classe, 13 carte neutre).

55 carte che tornano da Wild (36 carte classe, 19 carte neutre).

4 carte di ritorno da Ashes of Outland (4 carte Classe Demon Hunter).

4 carte di ritorno da Demon Hunter Initiate.

1 carta di ritorno dalla Hall of Fame (Shadowform).

29 nuove carte (20 carte Classe, 9 carte Neutrali).

Le carte nel nuovo Set Base si guadagneranno aumentando di livello ogni classe, nello stesso modo in cui sono attualmente guadagnate nel Set Base. Le carte verranno assegnate man mano che i giocatori saliranno attraverso i livelli 1-10 per ogni classe, le carte Neutral Core verranno sbloccate in base al numero complessivo di livelli di classe raggiunti e la versione Golden potrà essere sbloccata guadagnando risultati in ogni classe.

Se hai già raggiunto il livello 10 o superiore in tutte le classi, come accade per molti giocatori, riceverai il Set Base completo gratuitamente quando sarà disponibile dopo la successiva rotazione del set. Tuttavia, sbloccare una carta nel Set Base non ti garantirà l’accesso al suo set originale. “Sbloccare una carta nel Set Base non ti garantisce la proprietà della carta nel suo set originale”, ha spiegato Blizzard in una FAQ. “Puoi usarli per tutta la durata dell’anno. L’anno prossimo, un diverso set di carte comprenderà il Set Base.” Questo è un altro grande cambiamento: l’inizio di ogni nuovo anno in Hearthstone vedrà il Set Base esistente “rinfrescato” con un nuovo set composto da carte nuove ed esistenti. Blizzard ha chiarito che non ci saranno rimborsi di polvere derivanti dalla modifica, perché nessuna carta in Standard o Wild viene nerfata: “Stiamo ruotando Basic e Classic in Wild proprio come altri set di carte che sono passati a Wild in passato, e fornendo gratuitamente il nuovo Set Base “, dice la FAQ. Anche la Hall of Fame verrà ritirata: una volta che il Set Base sarà disponibile, i set Base e Classico verranno invece spostati in Selvaggio come Set Legacy, che a parte alcune eccezioni: Mantogrigio, Baku the Mooneater e altre carte Hall of Fame di Witchwood tornerà nel set di Witchwood e Shadowform tornerà in Standard come parte del Set Base includerà anche le attuali carte della Hall of Fame.