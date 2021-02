Pumpkin Jack: annunciata la data su PlayStation 4

Il publisher Headup Games e lo sviluppatore Nicolas Meyssonnier hanno annunciato la data d’uscita della versione PlayStation 4 di Pumpkin Jack: l’action sarà disponibile dal 24 febbraio.

Il gioco, che vede protagonista Jack, il signore delle zucche è stato lanciato per la prima volta su Xbox One, Switch e PC (tramite Steam, GOG e Epic Games Store) nell’ottobre 2020. Per l’uscita su console Sony è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Se volete sapere cosa ne pensiamo del gioco, potete dare una letta, qualora lo vogliate, alla nostra recensione.

