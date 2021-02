Pillars of Eternity non avrà più aggiornamenti su Switch per le limitazioni dell’hardware

Pillars of Eternity, gioco di ruolo di Obsidian e Versus Evil, è stato rilasciato su Nintendo Switch nel 2019 e da allora non è un segreto che il gioco sia stato afflitto da diveri bug e vari altri problemi di prestazioni. I giocatori hanno segnalato problemi come NPC o pet non compaiono e, sebbene Obsidian si fosse inizialmente impegnata a riparare il gioco per migliorare le prestazioni, sembra che non sarà più così.

Su Twitter, proprio Versus Evil ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il team non fornirà più aggiornamenti o patch per Pillars of Eternity su Switch. Sono stati citati i limiti hardware della console Nintendo ed è stato anche affermato che è stato un’impresa enorme fare il porting e che hanno raggiunto il limite di ciò che possono fare con il gioco su quella piattaforma.

Pillars of Eternity Nintendo Switch update: pic.twitter.com/ZTkGeMRurm

— Versus Evil (@vs_evil) February 9, 2021

Questa la traduzione completa del tweet:

Per tutti coloro che si sono tuffati nel mondo di Eora con Pillars of Eternity su Nintendo Switch, vogliamo ringraziarvi! Tutti i feedback che ci avete fornito ci hanno permesso di migliorare continuamente il gioco in modo da poterlo giocare ovunque.

Arrivare a questo punto è stata un’impresa enorme. Sfortunatamente, abbiamo raggiunto un limite su ciò che possiamo fare con i nostri aggiornamenti al gioco e abbiamo esaurito le opzioni che ci sono state lasciate dall’originale per PC riguardo ai limiti di l’hardware con cui stiamo lavorando.

Comprendiamo che ciò lascerà presenti problemi che ci sono stati segnalati, come il pet Ranger che non appare, ma al momento non siamo in grado di correggere ulteriormente il gioco.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e speriamo che continuiate a divertirvi a costruire la vostra storia in Pillars of Eternity.

Per quanto riguarda sempre la saga, ricordiamo che al momento è difficile che venga fatto un Pillars of Eternity III.