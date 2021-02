Annunciato Sonic the Hedgehog 2, in arrivo nei cinema nel 2022

Dopo l’annuncio dedicato a Sonic Prime 3D su Netflix e le indiscrezioni che vorrebbero Jason Momoa a doppiare Knuckles, è ora la volta di nuove informazioni che riguardano le avventure sul grande schermo del porcospino blu più veloce del mondo, ossia Sonic. Ebbene, Paramount Pictures ha ufficializzato nelle ultime ore il logotitolo di Sonic the Hedgehog 2, sequel dell’omonima pellicola cinematografica uscita a febbraio 2020, che in Italia si intitolerà semplicemente Sonic – Il film 2, come possiamo vedere dai post sugli account social italiani del film.

Tutti coloro che fossero interessati a vedere le nuove prodezze della celebre e velocissima mascotte SEGA potranno farlo a partire dalla giornata dell’8 Aprile 2022, data prefissata per l’arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Insieme all’annuncio dedicato al nuovo capitolo, Paramount Pictures ha pubblicato in rete un breve video dedicato a Sonic the Hedgehog 2, ricordandoci così la data in cui potremo visionare l’opera nelle sale cinematografiche e l’introduzione di nuovi personaggi come Tails. Sicuramente è un’ottima notizia per gli appassionati della saga, per un film che si preannuncia ancor più scoppiettante del precedente capitolo.