The Witcher Old World: annunciato il gioco da tavolo

Il game designer Łukasz Woźniakis ha fatto team con Go on Board e CD Projekt RED per rilasciare The Witcher Old World, un gioco da tavolo competitivo di avventura tratto dalla saga che ha reso famosa la software house polacca.

Insieme all’annuncio del gioco è stato fatto sapere che partirà a breve una campagna Kickstarter. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.

Descrizione del gioco:

The Witcher Old World è un gioco da tavolo di avventura competitivo che spinge i giocatori in un regno infestato da mostri brulicante di magia arcana, segreti oscuri e luoghi pericolosi da scoprire.

Basato sull’universo preferito dai fan di The Witcher, ambientato anni prima della saga di Geralt di Rivia, il gioco esplora un’epoca in cui i mostri vagavano per il continente in numero maggiore, un pericolo costante che richiedeva l’attenzione di cacciatori di mostri abilmente addestrati, noti come witcher.

Cinque scuole di witcher concorrenti hanno addestrato i loro adepti attraverso regimi brutali e, una volta completamente preparati, questi witcher ora riconosciuti, sono partiti per esplorare la terra, in cerca di guai, avventure e aiutando gli altri per denaro.

The Witcher Old World vede da 2 a 5 giocatori, che viaggiano attraverso una vasta mappa, intraprendendo missioni magistralmente scritte, incontrando e compiendo scelte morali ambigue, combattendo mostri e talvolta anche litigando con altri witcher per difendere l’onore della loro scuola! Il gioco consente ai giocatori di costruire i propri mazzi di carte unici scegliendo tra una vasta gamma di abilità: attacchi, schivate e magia da combattimento dei witcher, noti come “Signs”. Attraverso la sinergia di carte, i giocatori mirano a ottenere potenti combo mentre utilizzano le abilità distintive della loro scuola di witcher al loro pieno potenziale.

Missioni, battaglie e persino il poker con i dadi consentiranno ad ogni giocatore di guadagnare denaro, ottenere nuovi oggetti e allenare le proprie abilità.