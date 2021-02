Brawlhalla: disponibile l’evento di San Valentino

Da oggi in Brawlhalla è disponibile il Valhallentine’s event, evento a tema San Valentino, vista la vicinanza con la festa degli innamorati, domenica 14 febbraio.

Come descritto nel sito ufficiale del gioco sviluppato da Blue Mammoth Games e pubblicato da Ubisoft:

L’amore è nell’aria! Il Valhallentine del 2021 inizia con oggetti stagionali esclusivi tra cui tutte le nuove skin per Kaya e Dusk, il podio Lovestruck 2021, altre undici skin stagionali a tema San Valentino, i colori Lovestruck e molto altro! Segui i cuori di Mallhalla durante queste festività in fiore. Magyar fa il suo debutto nella rotazione free-to-play delle Legende e Switchcraft 2v2 è la Brawl of the Week.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un breve trailer, che potete vedere qui sotto.