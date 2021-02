Marvel’s Avengers: presto in arrivo su next-gen?

Non troppo tempo fa, Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato che, in merito alla poco fortunata produzione Marvel’s Avengers, un nuovo War Table si terrà il giorno 16 febbraio che sarà sì focalizzato sul nuovo DLC di Hawkeye, menzionando, seppur di nascosto, la possibilità di ulteriori dettagli riguardo la versione next-gen.

In queste ore però, arriva quello che possiamo definire un indizio non da poco, il quale non è solo sinonimo di ovvietà dell’arrivo dell’opera su next-gen appunto, ma significa soprattutto che potrebbe arrivare prima di quanto si possa pensare. Infatti, una lista completa di Trofei per la console Sony PlayStation 5 è stata avvistata su PSN Profiles.

Questo, per chi non ne fosse consapevole, il più delle volte si traduce in una messa in commercio abbastanza vicina. Che sia arrivata l’ora di Marvel’s Avengers su next-gen e, con essa, un nuovo inizio per il gioco? Aspetteremo il 16 febbraio per saperne di più. Attualmente, il titolo targato Crystal Dynamics è disponibile su Xbox One, PC e PlayStation 4.