Rainbow Six Quarantine è ancora atteso per il 2021, possibile il cambio del nome

Inizialmente annunciato nel 2019, lo shooter interamente PvE targato Ubisoft, Rainbow Six Quarantine, è poi stato rimandato più volte, per arrivare infine all’anno fiscale 2022 (che, ricordiamo, va dall’1 aprile 2021 al 31 marzo 22). Fino ad ora, la compagnia francese ha taciuto per quanto riguarda la produzione presa interamente dal loro shooter competitivo Rainbow Six Siege.

Durante la regolare discussione con gli azionisti, il Chief Financial Officer Frédérick Duguet ha confermato che sia il suddetto titolo, sia Far Cry 6 (entrambi rinviati insieme), sono ancora in tempo per essere rilasciati nella loro finestra di lancio attuale.

Non finisce qui però. Il tutto si chiude con l’attuale piano da parte di Ubisoft di pubblicare entrambi i titoli prima del 30 settembre di quest’anno. Inoltre, al colosso francese è stato poi chiesto se avessero intenzione di cambiare il nome del titolo (“Quarantine”), vista la situazione ancora purtroppo in atto riguardante la pandemia COVID – 19, ottenendo come risposta, da parte di Yves Guillemot, che attualmente la società sta ancora decidendo sul da farsi.

Insomma, non si hanno ancora indicazioni chiare su Rainbow Six Quarantine, tra data e nome, ma si sa per certo che quando uscirà sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.