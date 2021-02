Final Fantasy VII Remake: traduzione errata fa pensare ad un annuncio

Queste sono settimane piuttosto calde per Final Fantasy VII Remake, titolo che è da un po’ al centro di molte novità, tra la storyline della Parte 2, la partnership di esclusività che si chiude questo aprile e i recenti rumor che vedono una versione PlayStation 5 presto in arrivo.

In tutto questo, c’è anche quello che è stato visto come un annuncio, passato un po’ in sordina, da parte del Co-director del Remake, Motomu Toriyama, in data 13 febbraio. È stato visto come un annuncio, appunto, visto che Gematsu ha fatto luce sulla questione in merito alle parole di Toriyama, prese dai fan come un possibile avviso riguardo qualcosa che invece si è rivelata essere una traduzione errata.

Toriyama parteciperà ad un “programma” durante il quale parlerà della produzione. Ciò detto, non vuol dire che non vi saranno annunci. Semplicemente, non vi è la certezza (che era stata appunto data dalla traduzione errata) che vi sarà qualcosa di nuovo su Final Fantasy VII Remake, ma mai dire mai, no? Vi lasciamo al tweet di Gematsu, che si è adoperata per tradurre e divulgare correttamente le parole del Co-director.