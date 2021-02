L’evoluzione del mercato digitale e della videoludica negli ultimi anni

Di tanto in tanto sul mercato videoludico e audiovisivo si affacciano dei titoli che sono destinati a durare. Non si tratta di semplici best seller, che andranno a costituire la catena portante per l’industria del gaming, del cinema di intrattenimento o del mercato editoriale. È un discorso che si basa più che altro su un concetto ideale di innovazione nel campo della tecnologia. Come tutti sanno bene in questo settore ci sono stati personaggi e personalità di spicco, capaci di cambiare le regole e la grammatica della tecnologia con cui tutti i giorni interagiamo. Oggi ad esempio le intuizioni di Steve Jobs sono all’ordine del giorno, sia per quello che riguarda il concetto di personal computer, sia per quello che sono i dispositivi mobili. Tutto era iniziato con gli iPod, poi è arrivato il momento degli smartphone e del primo iPhone. Durante questi 13 anni e mezzo sono cambiate molte cose, ma l’interesse per tutto ciò che fa riferimento alla cultura digitale è ancora ben presente e radicato negli utenti e nella loro consapevolezza.

Novità sul fronte gaming: è l’era di Cyberpunk 2077?

Lo stesso tipo di interesse e di discussione che oggi gravita nel settore del gaming, visto che ci sono state in sequenza alcune importanti uscite da registrare durante questo nuovo anno solare. Per dirla con le parole ormai celebri del noto giornalista musicale di Rolling Stone USA, ho visto il futuro dei videogames, è il suo nome è Cyberpunk 2077. Una frase altisonante presa in prestito da un altro contesto, quella della musica rock anni settanta americana, ma che ben si presta e si adatta alle uscite del brand CD Project Red. Come tutti sappiamo siamo dominati da un’epoca dove il prodotto finale è il risultato di una abile campagna e azione di marketing virale. Per funzionare al meglio un prodotto, che sia un gioco, un software, una app o un dispositivo mobile, serve che il terreno su cui si andrà a posare debba già essere stato lavorato alla perfezione.

Il case study di PS5 e di Xbox Series X

Nel caso della nuova console PlayStation 5, ci sono stati anni di studio, di campagne sociale e virali, fino ad arrivare al lancio, in contemporanea con la nuova console di Microsoft Xbox Series X. Una nuova regola che cambia di fatto le strategie di marketing, visto che oggi il dualismo tra Sony e Microsoft è un elemento in più, un po’ come avviene nel campo sportivo, con Nadal e Federer, per il tennis o per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A voi la scelta, sembra essere il leitmotiv di questo nuovo metodo di comunicazione e di campagna pubblicitaria. Una campagna pubblicitaria che negli anni si è evoluta, ha studiato e ha mutato pelle. Ricorderete tutti ad esempio quello che è accaduto in Italia con la cosiddetta Pokermania, quando esplose in maniera evidente il boom del Texas Hold’Em nel nostro Paese.

Una ricognizione sul mercato del gambling digitale

Oggi il poker è rimasto un gioco di abilità molto diffuso e amato, ma nei contesti degli appassionati di gioco. Le realtà che operano nel settore del gioco online e dei casinò virtuali ha puntato sull’innovazione e sulla differenziazione della propria offerta. Di fatto sono uscite fuori altre realtà che da tempo attendevano il loro momento. Stiamo parlando del gioco roulette, all’europea o all’americana, quel tipo di roulette con un numero in più, il doppio zero, delle principali attrattive basate sull’abilità come baccarat e blackjack, dei dadi e del bingo online e di tutte le slot machine digitali con jackpot progressivi. Oggi l’offerta delle sale da gioco si avvale della tecnologia digitale dei dispositivi mobili quali smartphone, tablet e laptop convertibili. Fino a qualche anno fa invece si puntava molto ancora sugli utenti che eseguivano l’accesso direttamente da PC fisso. Nel corso degli ultimi 10 anni grazie anche all’avvento delle smart TV, l’offerta per l’intrattenimento e lo svago ha cambiato molto atteggiamento.

L’evoluzione dello streaming video e del mercato on demand

Questo aspetto ha contribuito a rendere il settore tecnologico più audace, sfruttando il sistema di servizio on demand. Una sfida che è stata vinta nel tempo, contro ogni previsione e parametro fin qui conosciuto e svelato. Stiamo per entrare quindi in una nuova era, dominata da piattaforme dedicate agli Esports, ai giochi di categoria MMO e a tutto quello che riguarda il contesto dei casinò, del gambling online e delle scommesse sportive. Una nuova era dove la tecnologia digitale mobile assume un ruolo centrale con cui bisogna fare presto i conti.