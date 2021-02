Borderlands 3: Director’s Cut arriva il 18 marzo!

Senza ombra di dubbio, Borderlands 3 è uno dei più grandi successi di Gearbox Software e di 2K Games. Lo studio di sviluppo di Frisco, Texas ha deciso di concentrarsi interamente sul questo titolo, a metà tra RPG e sparatutto, anche a costo di abbandonare altri progetti. E proprio oggi è arrivata la conferma della data d’uscita dell’ultimo contenuto scaricabile del gioco: Diretor’s Cut.

Director’s Cut arriverà il 18 marzo 2021, e potrà essere scaricato singolarmente o come parte del Season Pass 2. Al suo interno troveremo una intrigante quantità dinuovi contenuti, ma sicuramente il principale è il nuovo bosso, Hemovorous l’Invincibile, un Varkid di dimensioni colossali che è rimasto ad attendere su Pandora, dietro una porta che è rimasta chiusa dall’epoca del lancio del gioco. Una sfida che solo i migliori cacciatori potranno accettare. Vi sentite pronti?

Director’s Cut inoltre include una serie di nuove missioni, con nuove location e innovative meccaniche per l’analisi dellescene del crimine. Al fianco di Ada, che sta seguendo una serie di omicidi sovrannaturali e sta documentando tutto in un podcast, preparatevi a investigare gli strani eventi accaduti su Pandora, Promethea, Eden-6 e Nekrotafeyo. Un occhio attento potrebbe anche scoprire piccoli indizi segreti che si legano strettamente alla storia principale del gioco.

E quando Director’s Cut arriverà non sarà solo. Sempre per il 18 marzo è infatti previsto anche il lancio di un nuovo set di cosmetics intitolato Multiverse. Vi ricordiamo che Borderlands 3 è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam ed Epic Games Store) e Google Stadia: il titolo, che sulle console next-gen ha delle prestazioni impressionanti, ha da poco iniziato un periodo di tre settimane di mini eventi.