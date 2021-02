Tales from the Borderlands: torna il titolo Telltale!

2K Games e Telltale Games hanno regalato oggi un’ottima notizia a tutti i fan delle avventure grafiche: a partire dal prossimo 17 febbraio infatti tutti i cinque episodi di Tales from the Borderlands, la serie interattiva dedicata al mondo di Borderlands, faranno il loro ritorno negli store digitali in un unico bundle.

La re-release del videogioco è prevista per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), anche se recentemente il gioco era stato classificato per PlayStation 5 e Xbox Series X e S in Europa, l’annuncio sembra intendere chiaramente che il titolo sarà giocabile sulle console next-gen soltanto in modalità di retrocompatibilità.

Tales from the Borderlands è un’avventura grafica ambientata su Pandora dopo gli eventi di Borderlands 2. Uscito tra il 2014 e il 2015 gioco non aveva avuto un grande successo commerciale, tanto da essere percepito come un fallimento dalla stessa Telltale Games, ma si è saputo creare un seguito di fan appassionati. Con la re-release del prossimo 17 febbraio, il gioco tornerà disponibile per la prima volta dal 2019.

Prepariamoci dunque a tornere nei panni di Rhys nel suo tentativo di scalata alla direzione della Hyperion e di Fiona la truffatrice pronta a tutto per raccimolare quanto più denaro possibile, mentre esploriamo Pandora come mai abbiamo potuto fare prima, compiendo scelte che influenzeranno l’ambiente e il nostro futuro. Affronteremo una banda di gangster, signori del crimine, Vault Hunters e tanti altri ostacoli, alla ricerca di un bottino di dubbia proprietà.

Un’avventura da non perdere per nulla al mondo!