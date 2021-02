Dragonball: Bulma ha fatto il suo esordio in un altro anime

Dragonball è, da sempre, l’emblema del manga e anime shonen per eccellenza. Fin dal lontano 1984, quando l’opera di Akira Toriyma è comparsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Goku e i suoi amici ci hanno fatto compagnia con le loro avventure e le loro epiche battaglie. Il primissimo personaggio incontrato da Goku nelle sue avventure è Bulma, una geniale ragazzina che è stata in grado di creare il Radar Cerca Sfere, in grado di localizzare le mitiche e misteriose Sette Sfere del Drago, che una volta riunite permettono di esaudire un desiderio.

Con loro enorme stupore però, i fan dell’opera di Toriyama si sono accorti che Dragoball non è stato l’anime d’esordio di Bulma, ma che anzi il personaggio era già comparso sul teleschermo più di un anno prima della messa in onda della serie. E soprattutto che l’aveva fatto in un’opera d’eccezione. Bulma compare infatti in un breve cameo all’interno del terzo film tratto da Lamù (Ricorda il mio amore), il manga e anime di Rumiko Takahashi.

In due brevi frame (che trovate in calce all’articolo) si può infatti vedere la giovane coprotagonista di Dragonball, vestita da meccanico e dai capelli di un bel viola (un colore che ricorda molto quelli del figlio Trunks) mentre compare sorridente nel film. La pellicola è datata 1985, poco dopo l’esordio del manga di Toriyama e un anno prima del debutto dell’anime.

Una piccola curiosità che arricchisce la storia ormai leggendaria di un’opera che è entrata stabilmente nei cuori degli appassionati. E voi la conoscevate? Sapevate di questo omaggio reso dalla Takahashi a Toriyama?

Nel frattempo, mentre il manga di Dragonball Super prosegue la sua corsa con un nuovo arco narrativo e un nuovo villain, i fan stanno ancora sperando in una nuova stagione dell’anime, che potrebbe arrivare intorno al 2023.

Did you know that Bulma first appearence in animation wasn't in the original #DragonBall, but in Urusei Yatsura? At the end of the third movie, Bulma can been seen sliding across the screen more than once. This movie predates the first show by a year and a month. (1/2) pic.twitter.com/7Unj5fHlbY

— Cool🌟Taff (@CoolTaff16) February 9, 2021