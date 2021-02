The Last of Us: Mahershala Ali sarà Joel?

The Last of Us diventerà una serie televisiva grazie all’accordo stretto tra Naughty Dog e HBO. I fan del videogame non vedono l’ora di vedere come HBO adatterà per il piccolo schermo la storia di Joel e di Ellie e di scoprire, quantomeno, quali attori presteranno il volto ai due protagonisti. Ed ora potremmo aver scoperto chi darà il suo volto al personaggio di Joel in The Last Of Us grazie ad un rumor del popolare sito web The Illuminerdi.

Secondo la voce di corridoio svelata dal sito web in questione, il ruolo di Joel è stato offerto niente di meno che all’attore Premio Oscar Mahershala Ali. Sicuramente i fan punteranno il dito contro il potenziale casting che si allontana dal classico look di Joel nel videogame, però, Ali ha dimostrato di avere il carisma necessario per interpretare personaggi di questo calibro. Naturalmente, stando al sito, l’offerta è stata fatta formalmente ad Ali ed ora spetta solo a lui decidere se accettare o meno il ruolo.

L’adattamento televisivo di The Last of Us è stato sviluppato da Sony Picture Television, PlayStation Productions, Word Game e Naughty Dog e vedrà il creatore Neil Druckman impegnato sia come sceneggiatore che produttore esecutivo insieme a Craig Mazin. Anche Carolyn Strauss sarà produttrice esecutiva mentre Kantemir Balagov sarà la regista del pilot del serial tv.

Ricordiamo che uno dei prossimi progetti dell’attore premio Oscar sarà il reboot cinematografico di Blade prodotto dai Marvel Studios che, attualmente, non ha ancora una data di uscita ufficiale.