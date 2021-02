Spider-Man 3: Peter Parker ed il nuovo taglio di capelli

Spider-Man 3 uscirà questo dicembre eppure, al momento, ne sappiamo ancora poco e nulla. Non abbiamo un titolo né un cast definitivo, mentre continuano a rincorrersi rumor su rumor sui presunti personaggi delle precedenti saghe cinematografiche dedicate all’eroe dei fumetti della Marvel che potrebbero tornare in un film che, stando alle voci di corridoio, introdurrà lo Spider-Verso e farà incontrare l’Uomo Ragno di Tom Holland con quelli di Andrew Garfield e di Tobey Maguire.

Tanti rumor, tanti potenziali dettagli, ma una cosa certa la sappiamo: il Peter Parker di Tom Holland avrà un nuovo taglio di capelli in Spider-Man 3. Lo ha svelato il giovane attore in una nuova intervista con Esquire ed ha spiegato il particolare motivo dietro questa scelta. Spoiler Alert? Ha a che fare con la partecipazione di Holland all’adattamento cinematografico di Uncharted che l’attore ha girato poco prima di iniziare le riprese di Spider-Man 3.

“I miei capelli in Uncharted sono molto più cool di quelli di Peter Parker” ha ammesso Holland “E’ un taglio di capelli molto alla moda che non è per niente adatto a Peter Parker. E’ più un perdente. Quindi volevano che indossassi una parrucca per far sì che i miei capelli fossero più idonei. Per la prima volta nella mia vita, ho puntato i piedi per terra come attore protagonista ed ho detto ‘non indosserò una parrucca, potete… avrò dei capelli più corti e voi dovrete accettarlo”.

Insomma, sembra proprio che Uncharted ha donato al Peter Parker di Spider-Man 3 un nuovo taglio di capelli!