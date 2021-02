The Last of Us: scelti i due protagonisti della serie TV

The Last of Us ha trovato i suoi protagonisti nell’adattamento televisivo che HBO sta sviluppando insieme alla casa di produzione Naughty Dog. Qualche ora fa era stato rumoreggiato il nome del Premio Oscar Mahershala Ali come potenziale protagonista della serie tv ma Deadline ha affermato che non sarà lui a dare il volto a Joel: infatti, sebbene Ali abbia considerato il ruolo, il suo coinvolgimento è andato in fumo e per la parte è stato scelto, invece, Pedro Pascal.

Pascal, dunque, sarà Joel nell’adattamento televisivo sviluppato dal creatore del videogame originale, Neil Druckmann, e dallo showrunner Craig Mazin (Chernobyl). L’attore si è imposto al grande pubblico nella parte di Oberyn Martel nella serie tv Il trono di spade mentre, ultimamente, è diventato popolare grazie a The Mandalorian di Disney+. Noi italiani vedremo la sua performance nei panni del malvagio Maxwell Lord in Wonder Woman 1984 in esclusiva digitale da domani, 12 febbraio.

Ma in The Last of Us i protagonisti sono due e Joel ha bisogno della sua Ellie. Ed è per questo che, in un report separato del The Hollywood Reporter, viene confermato che i realizzatori hanno deciso di affidare la parte della giovane Ellie all’attrice Bella Ramsey. La Ramsey, come Pascal, si è fatta notare al grande pubblico delle serie tv nei panni di Lyanna Mormont ne Il trono di Spade.

La serie tv non ha ancora una data di uscita ufficiale ma queste ultime notizie sul casting indicano l’accelerazione della produzione e il probabile arrivo di altre novità e annunci nel corso delle prossime settimane.