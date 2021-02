Gina Carano licenziata da The Mandalorian

Gina Carano e la sua avventura in una galassia lontana, lontana terminano ufficialmente qui. Come confermato da più testate statunitensi, tra le quali l’autorevole The Hollywood Reporter, l’attrice ed ex combattente MMA, è stata ufficialmente licenziata dalla Lucasfilm in seguito ad alcune controversie legate alla sua persona e diffuse tramite i suoi social network.

La Carano si era già fatta ‘notare’ dal pubblico per alcuni tweet e post infelici lo scorso anno, che avevano indignato il web, ma la cosiddetta ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso’ è arrivata nella serata di ieri quando, in una storia di Instagram, l’attrice paragonava l’essere Repubblicani oggi a quello che hanno subito gli Ebrei ai tempi dell’Olocausto. Un altro paragone infelice che ha fatto partire, immediatamente, un tam-tam sul web, con l’hashtag #FireGinaCarano in trending nel mondo.

E la decisione della Lucasfilm non si è fatta troppo attendere: “Gina Carano non è attualmente impiegata alla Lucasilm e non ci sono piani futuri per averla a bordo. I suoi post sui social media che denigrano le persone sulla base delle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e aberranti”.

Gina Carano aveva interpretato il ruolo di Cara Dune nell’acclamata serie di Disney+ e Lucasfilm, The Mandalorian, ma con questa mossa l’attrice non tornerà a vestirne i panni nella già annunciata terza stagione. Stando ai report, la Lucasfilm aveva già fatto un grosso dietrofront nei confronti dell’attrice lo scorso anno, proprio in seguito ai primi tweet che aveva diffuso: lo studio stava sviluppando una serie spin-off su Cara Dune, con l’intenzione di ufficializzarla lo scorso dicembre durante il Disney Investor Day, ma proprio quei cinguettii che avevano indignato tanto il web, avevano portato la Lucasfilm a tornare sui propri passi e cancellare il progetto sul nascere.

Come conseguenza di questa decisione, l’attrice perde anche la sua agenzia: è stata fatta fuori anche dalla UTA. Secondo una fonte vicina al The Hollywood Reporter, la Lucasfilm “stava cercando un motivo per licenziarla da due mesi, e quest’ultima sua mossa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Gina Carano è stata lanciata nel mondo del cinema da Steven Soderbergh che l’ha scelta per il suo Knockout – Resa dei conti e dal film con Michael Jai White, Blood and Bone. Oltre a The Mandalorian, l’attrice ha partecipato anche a grossi franchise come Fast & Furious e Deadpool.