Iron Fist: Finn Jones sulla terza stagione

Iron Fist, come le altre serie Marvel prodotte per Netflix, è stata cancellata e non tornerà per una nuova stagione. Sebbene fosse stata criticata aspramente sia dalla critica specializzata che dai fan del fumetto originale, la serie dedicata a Pugno d’Acciaio prometteva grandi cose, soprattutto per via del nuovo showrunner Raven Metzner che aveva provato, con la seconda stagione, a gettare le basi per una terza ancora più scoppiettante.

Peccato che quella terza stagione di Iron Fist noi non la vedremo mai ed ora, in una nuova intervista con Collider, l’attore protagonista Finn Jones ha deciso di svelarne qualche dettaglio. “Raven, il nuovo showrunner, come me, eravamo sicuri che ci sarebbe stata una terza stagione, quindi ne abbiamo parlato apertamente.” ha spiegato Jones “Ero cosi eccitato a riguardo. Era incentrato su Danny Rand che finalmente assumeva il ruolo di Iron Fist, che aveva preso coscienza di cosa fosse capace, di cosa fosse in grado di fare. Era questa storia strepitosa di Danny, insieme a Ward, in posti stranieri come una sorta di buddy-story. E poi c’era la sottotrama con Colleen a New York, che si era isolata con il suo nuovo potere, cercando di capire la sua identità e questo potere che aveva ottenuto. Ad un certo punto, Danny e Colleen si sarebbero incontrati di nuovo per formare questa coppia di supereroi o quel che era”.

“La terza stagione, veramente, era cosi promettente ed è un peccato averla vista cancellata e non raggiungere il suo vero potenziale” ha continuato l’attore “Di solito, quando lavori a questi film, vedi l’arco narrativo completo del personaggio, è un viaggio. Con Iron Fist avevamo visto solo la punta. Ci stavamo arrivando, avevamo appena svoltato, avevamo cambiato rotta per tornare sui binari facendo un gran ben lavoro. E poi, dopo tre settimane dalla sua uscita, tutte le serie Marvel di Netflix sono stati cancellati. E’ stato triste.”