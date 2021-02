CD Projekt Red: i codici sorgenti rubati sono stati venduti all’asta su internet

All’inizio di questa settimana è stato rivelato che CD Projekt Red è stato colpito da un attacco informatico , con gli aggressori che chiedevano un riscatto per i codici sorgente di molti dei suoi giochi, tra cui Cyberpunk 2077, Gwent e una versione inedita di The Witcher 3: Wild Hunt. Dopo il rifiuto dello sviluppatore polacco di soddisfare le richieste, i codici sorgente dei titoli rubati sono ora apparsi su un sito di aste online. Secondo la società di sicurezza dei dati vx-underground, gli hacker hanno pubblicato i codici sorgente sul forum Exploits, un forum online popolato da altri hacker. Su Twitter, vx-underground ha mostrato che gli hacker hanno iniziato un’offerta di $ 1000 per i codici di Cyberpunk 2077, il gioco di carte free-to-play Gwent e una versione inedita di The Witcher 3.

Mentre cercano il miglior offerente, gli hacker sarebbero disposti a vendere immediatamente i codici sorgente a chiunque sia disposto a perdere 7 milioni di dollari. Alcuni esperti di privacy digitale affermano che il furto dei codici potrebbe essere un lavoro interno, poiché lo scontento dei dipendenti per l’ultimo titolo della CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, è stato ben documentato. Sebbene lo sviluppatore abbia riconosciuto che l’autore del reato ha avuto accesso ai server dell’azienda, nessun dato personale è stato ancora compromesso, per quanto ne sappia. CD Projekt Red sta attualmente lavorando con le autorità per scoprire i responsabili dell’attacco informatico.

Cyberpunk 2077 ha avuto uno dei lanci migliori per un gioco AAA negli ultimi anni, ma a causa di problemi di prestazioni sulle console più vecchie, bug e arresti anomali del gioco e una percepita mancanza generale di rifinitura hanno portato molti fan si sono sentiti delusi, al punto che il regista di Ori and the Will of the Wisps ha definito gli sviluppatori di Cyberpunk venditori di olio di serpente. Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC, PS4, Stadia e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S in arrivo nel 2021.