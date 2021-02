Star Wars Republic Commando: arriva una versione Switch, secondo alcuni rumor

I giochi di Star Wars hanno creato discussioni di lunga data tra i suoi fan, con alcuni che preferiscono Star Wars: Battlefront e Star Wars: Knights of the Old Republic. I giocatori con nostalgia per i vecchi titoli del franchise hanno un motivo per essere contenti, poiché un rumor di Nintendo potrebbe rivelare l’uscita dello sparatutto in prima persona Star Wars Republic Commando su Switch.

Star Wars: Republic Commando è uscito nel 2005, un paio di mesi prima che la trilogia prequel di George Lucas avesse il suo film finale, Star Wars: Episodio 3: La Vendetta dei Sith. Il gioco ha dato un’anteprima di alcuni veicoli e nemici dell’episodio 3 , ma è anche riuscito a superare il semplice materiale teaser. Il titolo è diventato un classico di culto, con i giocatori che lodano il suo combattimento a squadre e la sua storia. Mentre un sequel pianificato è stato cancellato nel 2010, i possessori di Nintendo Switch presto potranno giocare alla versione originale.

Secondo Nintendo Everything, i dati di aggiornamento per Star Wars: Republic Commando sono stati caricati sui server Nintendo, con la società di media Aspyr elencata come editore. Aspyr ha già portato altri giochi di Star Wars come Jedi Outcast e Episode 1 Racer su Switch, quindi ha senso che la società possa lavorare anche su Republic Commando. Aspyr ha fatto parte di una recente ondata di società acquisite dalla società svedese Embracer Group, che recentemente si è fusa anche con Gearbox Studios.

La potenziale uscita del gioco è solo una piccola parte delle grandi notizie che i fan di Star Wars hanno dovuto festeggiare ultimamente. Con il gioco open world della Ubisoft su Star Wars nelle prime fasi di sviluppo e i rumor secondo cui Aspyr media potrebbe anche lavorare a un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic , ci sono molte novità per i fan dei giochi di Star Wars sia vecchi che nuovi. Star Wars: Republic Commando è ora disponibile per PC e Xbox, con un porting per Switch che si dice sia in fase di sviluppo.