Valheim: vendute un milione di copie in una settimana

Una rivelazione su Twitch, un record su Steam. Il gioco di sopravvivenza co-op Viking Valheim è salpato in Early Access solo la scorsa settimana, ma ha già raggiunto un traguardo importante: un milione di copie vendute. In un messaggio pubblicato sulla pagina Steam di Valheim, lo sviluppatore svedese Iron Gate Studios ha ringraziato i giocatori per il loro supporto e feedback:

Non solo abbiamo superato il nostro primo enorme traguardo insieme, ma il modo in cui avete messo insieme le vostre armi e abbracciato Valheim è stato incredibile. In poco più di due anni ciò che il nostro piccolo ma formidabile studio è stato in grado di ottenere è stato strabiliante.

Le nostre caselle di posta sono piene di feedback e suggerimenti fantastici e siamo felicissimi di vedere quanto la nostra comunità sia impegnata nello sviluppo di Valheim.