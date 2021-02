World of Warcraft: annunciato il ritorno dei punti Valore

World of Warcraft è stato piuttosto eccezionale finora, ma se c’è una cosa su cui i giocatori sembrano essere d’accordo è che ottenere l’equipaggiamento di fine gioco è una specie di slogan, specialmente se ti concentri solo su attività PvE come dungeon e raid . Ieri, Blizzard ha svelato uno dei modi in cui spera di rendere più semplice l’equipaggiamento di fine gioco nel prossimo aggiornamento 9.0.5. Se non sei stato al passo con Shadowlands , il suo sistema di ingranaggi è un grande allontanamento dalle precedenti espansioni come Battle for Azeroth . A Shadowlands, tuttavia, Blizzard ha ridotto quella casualità a favore di un numero minore ma più significativo di bottini. Associato a nuovi sistemi come un Great Vault che ti offre una scelta di attrezzi molto potenti ogni settimana per completare obiettivi specifici, è un sistema piuttosto buono, almeno sulla carta. Ora che i giocatori sono a gomito nel grind finale di Shadowlands, stanno iniziando a rendersi conto che i premi delle attività PvE come dungeon e raid non sono paragonabili ad altre fonti di equipaggiamento come il PvP. Negli estenuanti dungeon Mythic + in cui i giocatori di WoW devono gareggiare contro un timer e una serie rotante di letali abilità dei mostri, le ricompense erano particolarmente inadatte alla sfida.

Ecco il messaggio pubblicato dal Community Manager di Blizzard Entertainment:

Abbiamo ricevuto molti feedback sui pro e contro delle varie fonti di equipaggiamento nell’endgame di Shadowlands. Dopo alcune prime settimane gratificanti, sappiamo che molti giocatori concentrati sui dungeon hanno raggiunto un punto in cui le uniche ricompense rilevanti dal sistema provengono dal Great Vault. Mentre il Vault dovrebbe rappresentare un obiettivo importante e la fonte delle migliori ricompense, l’endgame ha da offrire, vogliamo trovare un modo per il bottino dal forziere alla fine di una corsa impegnativa [Mythic +] per sentirsi rilevanti, senza riportare sistemi di aggiornamento casuali.

Non solo l’equipaggiamento lasciato dai boss era raramente un aggiornamento, ma i giocatori ricevevano anche una quantità concisa di Anima, la risorsa principale necessaria per aggiornare il nascondiglio della tua banda di non morti a Shadowlands. I giocatori hanno imparato rapidamente che altre attività, come le modalità PvP di WoW, erano un modo molto migliore per guadagnare l’equipaggiamento di cui avevano bisogno per spingersi oltre nelle sue sfide finali. Come spiega Kaivax, Blizzard spera di cambiarlo nell’aggiornamento 9.0.5 riportando i punti Valore. Inizialmente introdotti durante Catacylsm, i punti valore sono una valuta che i giocatori guadagnano completando i dungeon Mythic + che possono essere spesi per aggiornare l’equipaggiamento Mythic +. In questo modo, anche se il bottino che ottieni durante un dungeon non è migliore di quello che hai già, puoi spendere punti Valore per aggiornare il tuo equipaggiamento e diventare più forte. Ci sarà un limite iniziale su quanto in alto puoi aggiornare il tuo equipaggiamento Mythic +, ma questo può essere aumentato guadagnando risultati.

Questo si aggiunge a un hotfix all’inizio di questa settimana per World of Warcraft che ha aumentato la quantità di Anima guadagnata dai dungeon. E sebbene non siano state apportate modifiche all’equipaggiamento da raid, che deve affrontare un problema simile, Hazzikostas ha affermato che il team di sviluppo sta cercando soluzioni. Ci vorrà solo un po’ più di tempo per capire l’approccio giusto. I punti valore non sono ancora attivi nel ramo principale di Shadowlands. L’aggiornamento 9.0.5 ha appena raggiunto i server di prova e dovrebbe essere lanciato a Marzo.