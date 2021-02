Valheim: l’ultima patch risolve l’exploit del portale

Molti giocatori di Valheim hanno probabilmente avuto lo stesso momento di terribile realizzazione la prima volta che hanno costruito un paio di portali, uno alla loro base e uno in un luogo lontano e ricco di risorse. Dopo aver estratto un mucchio di minerale, hanno cercato di attraversare il cerchio magico per tornare a casa e non ci sono riusciti. Non puoi prendere il minerale attraverso i portali. Ma alcuni vichinghi intelligenti hanno trovato un piccolo exploit che ha coinvolto attraversare il portale e fare clic su un carrello o su un baule allo stesso tempo, aggiungendo furtivamente i metalli nelle loro tasche proprio mentre scivolano via attraverso la porta magica.

Niente più intrusioni di minerali attraverso i portali, piccoli vichinghi intelligenti.

Bene, la patch di Valheim rilasciata oggi suona come se metta fine al piccolo “teletrasporto di minerale di petto hack”, come viene descritto dagli sviluppatori, quindi dovrai trovare un altro modo per affrontare la sfida del portale / minerale o rassegnarti a trasportare i vostri metalli con carrelli e navi. (Sebbene ci sia un altro modo, in realtà, più o meno.)

La patch, versione 0.143.5, riduce anche i danni alle zanzare morte, quelle minacce volanti dalle pianure. Tuttavia, sembra che il danno potrebbe non essere stato il vero problema, ma il fatto che gli squitos siano così bravi a ronzare dietro i giocatori inosservati che fanno enormi danni alle spalle con le loro proboscidi. Forse è necessario aumentare anche il volume del loro ronzio? Vedremo se ciò accadrà in futuro. Un altro piccolo exploit di duplicazione delle risorse è stato corretto, alcune modifiche all’IA sono state implementate e un “indicatore di consapevolezza del nemico” è stato aggiunto agli hud nemici. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente in Early Access su Steam