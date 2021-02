Harvest Moon One World: sarà diviso in cinque regioni

Le recenti demo di gioco di Harvest Moon: One World mostrano una nuova funzionalità, più regioni ciascuna con le proprie fattorie, introducendo insieme una serie di caratteristiche innovative. Molti sono stati scettici sulla qualità complessiva del titolo rispetto ad altri importanti giochi simulativi agricoli come Stardew Valley e Story of Seasons, titolo del franchise che ha dato il via a tutto.

Diversi fan hanno criticato One World e credono che molti dei suoi elementi stessero semplicemente copiando Story of Seasons, tentando di incassare il famoso marchio senza fornire la qualità complessiva. Ma è stato chiaro che Natsume ha lavorato per migliorare il gioco sin dal suo primo trailer di lancio, e ora implementerà alcune nuove funzionalità. Mostrata in demo tramite vari organi di stampa e YouTuber, la più grande novità in arrivo su Harvest Moon: One World è il suo utilizzo di più regioni ispirate a luoghi del mondo reale. Saranno 5: le praterie di Calisson, l’isola Halo Halo ispirata alle Hawaii, la città deserta di Pastilla, il villaggio vulcanico di Lebkuchen e una città innevata chiamata Salmiakki. Ma non solo i giocatori potranno visitare queste nuove regioni nel gioco, ma potranno possedere fattorie su ciascuna di esse.

I giocatori potranno raccogliere gli edifici della fattoria e trasportarli da una fattoria all’altra, ma le colture piantate rimarranno lì. Questo comporterà anche variazioni delle colture, come un pomodoro congelato che germoglia da colture piantate a Salmiakki. Presto arriveranno anche altre meccaniche, come le condizioni meteorologiche, con un metodo simile a Breath of Wild, i giocatori possono usare piatti caldi per stare al caldo nelle regioni innevate, per esempio. Harvest Moon: One World uscirà il 2 marzo 2021 per PS4, Switch e Xbox One.