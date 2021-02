The Medium: i riconoscimenti della critica nell’Acolades Trailer

Oggi, Bloober Team, lo studio dietro acclamati giochi horror tra cui Blair Witch, Observer: System Redux e Layers of Fear, hanno fatto debuttare un accolades trailer per The Medium che celebra una delle uscite videoludiche più chiacchierate del 2021. The Medium è stato lanciato il 28 gennaio in esclusiva su Xbox Series X|S e PC via Steam, Epic Games Store, GOG e Microsoft Store, ed è stato accolto calorosamente dalla critica e dai giocatori, che lo hanno elogiato per il suo innovativo sistema a doppia realtà e la sua trama avvincente.

Akira Yamaoka, Mary Elizabeth McGlynn e Troy Baker si sono riuniti ancora una volta per rilasciare una nuovissima canzone Fade che compare nel nuovo trailer, riportando alla memoria la leggendaria band di Silent Hill. La canzone è inclusa nell’acquisto della Deluxe Edition (solo per PC) che include il gioco, la colonna sonora ufficiale e l’artbook digitale, e può anche essere acquistata separatamente su Steam.

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay a doppia realtà che è stato brevettato da Bloober Team. I giocatori vestiranno i panni di Marianne, una medium dotata di una serie di abilità psichiche, ed esploreranno il mondo reale e quello degli spiriti alternativamente e simultaneamente per scoprire un oscuro mistero mascherato da inquietanti segreti, spiriti sinistri e subdoli enigmi che solo una medium può risolvere.