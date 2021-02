Ratchet & Clank Rift Apart: rivelata la data d’uscita!

Annunciato durante lo State of Play di PlayStation 5, finalmente abbiamo una data d’uscita ufficiale per Ratchet & Clank Rift Apart, il quale fino a poco fa era ancora atteso in una finestra di lancio piuttosto approssimativa.

A dichiarare la cosa è stata Sony, tramite il proprio blog ufficiale PlayStation. Come potete vedere qui, sono tante le parole spese a riguardo da parte del team di sviluppo. Vi starete chiedendo quando arriverà il prossimo e attesissimo titolo della saga. Bene, sappiate che sarà disponibile a partire dall’11 giugno esclusivamente per PlayStation 5!

Inoltre, Insomniac Games ha anche annunciato che da oggi sono già aperti i preordini per la Standard Edition e la Digital Deluxe Edition (disponibile sul PlayStation Store), la quale conterrà 5 armature extra, 20 unità di raritanium, un pacchetto di adesivi per la modalità foto, un artbook digitale e una colonna sonora digitale. Vi lasciamo ad un breve estratto dell’articolo, mentre GamesVillage vedrà di tenervi aggiornati su Ratchet & Clank Rift Apart nelle settimane a venire.

Ratchet & Clank: Rift Apart è una nuova avventura completa. Quando il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa.

Se non avete mai giocato un titolo di Ratchet & Clank, questo è l’episodio giusto per iniziare, perché offre una trama originale, ma comunque costellata di riferimenti riservati ai fan più affezionati.

Oggi siamo qui anche per presentare un nuovo artwork di Ratchet & Clank: Rift Apart. Questa meravigliosa immagine è incentrata sul tema del doppio. Ratchet e Clank incarnano due opposti in grado di formare un binomio più forte dei singoli, un concetto che abbiamo approfondito con le varianti di mondi e personaggi provenienti da altre dimensioni.