King of Seas ufficialmente rinviato a maggio

Vi avevamo già parlato di King of Seas, intraprendente creazione di un team tutto italiano, 3DClouds. La produzione sarebbe dovuta arrivare tra pochi giorni, entro il mese di febbraio ma purtroppo il team di sviluppo ha fatto sapere, in queste ore, che la data di pubblicazione ufficiale è slittata al mese di maggio.

Il posticipo, perlomeno, darà al team i mezzi per migliorare ulteriormente la qualità dell’opera, senza contare poi l’incremento delle lingue aggiuntive come il tedesco, il francese, lo spagnolo e il cinese (semplificato e tradizionale). Qui sotto trovate le parole del CEO Franceso Bruschi, seguita dalla descrizione del titolo e dal trailer, ricordandovi infine che King of Seas è atteso per PC tramite Steam, Xbox One e PlayStation 4.