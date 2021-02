NBA 2K21: nuovo aggiornamento disponibile per le versioni next-gen

2K è stato uno tra i primi publisher a pubblicare un titolo per la nuova generazione di console. Parliamo di NBA 2K21, il quale si aggiorna per migliorare ulteriormente l’esperienza dei giocatori sulle piattaforme next-gen.

2K Beach sarà agghindata con decorazioni per il Capodanno lunare mentre, riguardo la modalità La mia SQUADRA, essa verrà migliorata secondo i punti che trovate qui sotto, i quali riassumono perfettamente il tutto.

Per informazioni più complete potete consultare il sito ufficiale, mentre vi ricordiamo che NBA 2K21 è attualmente disponibile anche per PC tramite Steam, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

GENERALE

Festeggia il Capodanno lunare a 2K Beach con nuove decorazioni stagionali.

Migliorate le sembianze di un altro gruppo di giocatori.

Colonna sonora aggiornata in 2K Beats.

Disabilitata la vibrazione del controller nel gioco online.

La mia CARRIERA

L’evento itinerante Big Top è arrivato a 2K Beach. Tenete gli occhi aperti nelle prossime settimane.

La mia SQUADRA