Battlefield: il nuovo capitolo è in lavorazione presso DICE LA

Da tempo girano diverse voci sul nuovo presunto capitolo di uno degli FPS più giocati, Battlefield. A quanto pare, dopo una serie di informazioni non ufficiali, siamo finalmente arrivati a sapere, perlomeno, chi ci stia attualmente lavorando.

Stando ad una serie di tweet dall’utente Justin Wiebe, quest’ultimo ha svelato di essere all’opera sul nuovo capitolo della serie targata DICE e, sempre lui, ricopre ora una posizione di sviluppatore presso DICE LA.

Tale studio non è proprio “nuovo del mestiere”, infatti è l’ex Danger Close Games, team dietro la creazione di Medal of Honow r Medal of Honor Warfighter.

Da quel che sappiamo, EA ha già confermato che il prossimo Battlefield verrà svelato questa primavera con, in più, la data di pubblicazione attualmente pianificata per la sessione di vacanze di quest’anno.

Siamo quindi pronti per un ritorno in grande stile per quanto riguarda questa serie? Lo vedremo in primavera, quando verrà annunciato ufficialmente. Trovate i post in calce alla notizia, mentre vi ricordiamo che l’ultima produzione targata EA e DICE è prevista per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, forse in arrivo anche per PS4 e Xbox One, stando ad alcuni rumor.

Not Apex, but man that’s a great game! — Justin Wiebe (@JA_Wiebe) February 8, 2021

Correct! It’s Battlefield for the win. — Justin Wiebe (@JA_Wiebe) February 8, 2021