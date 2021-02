IIDEA soddisfatta del First Playable Fund, pronta a collaborare con il Ministero dello Sviluppo Economico

Come ben tutti sappiamo, IIDEA rappresenta il settore videoludico in Italia e, come giusto che sia, ha espresso la sua soddisfazione per l’azione del decreto attuativo relativo al First Playable Fund di cui vi abbiamo parlato poco fa, il quale ricordiamo garantirà un finanziamento di 4 milioni di euro all’industria videoludica con un 50% a fondo perduto.

L’Associazione fa sapere di essere più che pronta a collaborare attivamente con il Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione degli ultimi dettagli affinché venga reso operativo il First Playable Fund. Scendendo più nel dettaglio, il fondo prevede erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

Vi lasciamo alle parole di Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, sperando che finalmente, in Italia, il settore che più amiamo possa divenire florido e avere una parte importante nell’economia del Paese.