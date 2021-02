Borderlands: Jack Black sarà Claptrap nel film live-action

Borderlands sta delineando il suo cast giorno dopo giorno. L’ultima aggiunta, in ordine di tempo, l’ha riportata l’autorevole The Hollywood Reporter e, secondo il filmaker Eli Roth, sarà sicuramente apprezzata dai fan del videogame originale. Stando al sito, infatti, l’attore Jack Black si è unito al cast e darà vita – quantomeno come doppiatore nella versione originale – del personaggio di Claptrap, un robot sarcastico che non è così tanto interessato alla sopravvivenza dei suoi compagni di squadra.

“Non vedo l’ora di collaborare di nuovo con Jack, stavolta anche se solo in fase di doppiaggio” ha affermato Roth che ha collaborato con Black nel precedente Il mistero della casa del tempo “Claptrap è il personaggio più divertente del videogame, e Jack è perfetto per portarlo in vita”. Black, chiaramente, non sarà da solo visto che il cast di Borderlands vedrà come protagonista Cate Blanchett, affiancata per l’occasione da Kevin Hart in un ruolo, a quanto pare, che mostrerà delle sfaccettature dell’attore mai viste prima d’ora. A bordo del progetto anche Jamie Lee Curtis.

“E’ una delle più grandi decisioni di casting che abbiamo preso” ha affermato Nathan Kahane, presidente della Lionsgate, casa di distribuzione della pellicola “chiunque abbia giocato al videogame originale sa quanto Jack sia perfetto per la parte. Siamo eccitati che possa aggiungere la sua comicità senza fine e la sua voce al nostro film – darà tantissimo a questa pellicola”.

Borderlands sarà diretto da Eli Roth, da una sceneggiatura firmata da Craig Mazin, attualmente impegnato anche con l’adattamento televisivo di The Last of Us.