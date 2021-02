Kingdom Hearts: la serie arriva su Epic Games Store!

Oggi Square Enix, Disney ed Epic Games hanno annunciato che, per la prima volta in assoluto, la serie Kingodom Hearts arriverà su PC su Epic Games Store dal 30 marzo 2021. Durante l’Epic Games Store Spring Showcase 2021 è stato annunciato che i giocatori su PC potranno unirsi a Sora (che recentemente ha fatto il suo esordio anche in Super Smash Bros.), Paperino e Pippo per giocare a due raccolte classiche della serie, all’acclamatissimo Kingdom Hearts III (con il DLC Re Mind) e anche al gioco d’azione musicale pubblicato di recente Melody of Memory. Questi titoli offrono centinaia di ore di contenuti inclusi in 11 esperienze magiche che costituiscono la Saga dei Cercatori dell’Oscurità.

Il producer Ichiro Hazama ha dichiarato:

“Siamo davvero lieti di poter mettere così tante avventure di Kingdom Hearts a disposizione dei giocatori su PC di tutto il mondo. La nostra collaborazione con Epic Games risale allo sviluppo di 2.8 Final Chapter Prologue e, come parte di questa collaborazione continua, il team di Epic Game ci ha aiutati tantissimo a realizzare questo sogno. Non vedo l’ora che tutti i nuovi giocatori scoprano e vivano l’azione, la magia e l’amicizia della serie su PC.”



Ecco la lista completa di tutti i titoli della serie che sarà possibile trovare su Epic Games Store:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Re:Chain of Memories

358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

Kingdom Hearts II Final Mix

Birth by Sleep Final Mix

Re:coded (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

Dream Drop Distance HD

0.2 Birth by Sleep A fragmentary passage

χ Back Cover (film)

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory

Tutti i quattro titoli della serie possono essere già prenotati su Epic Games Store. Inoltre, per chi acquisterà Kingdom Hearts III (con il DLC Re Mind) ci sarà un Keyblade speciale di Epic Games Store, il Codificatore Elementale, da usare nel gioco.