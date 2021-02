Jujutsu Kaisen: vendite del manga alle stelle grazie all’anime

L’ultima stagione invernale degli anime è stata una delle più attese ed esplosive del recente passato. Con alcune delle serie più importanti al mondo che si avviano alla loro conclusione, come L’Attacco dei Giganti con la sua quarta stagione, l’industria degli anime doveva trovare la “next big thing”, una grande nuova serie shonen che potesse diventarne la nuova punta di diamante. Tra i molti candidati, Jujutsu Kaisen sembra essere, ancora oggi, quello con più possibilità.

La serie tratta da manga di Gege Akutami si è guadagnata un immenso seguito di pubblico, affermandosi come una delle produzioni migliori (se non la migliore in assoluto) dell’intero 2020. E di questo grandioso successo sta beneficiando anche la versione cartacea dell’opera: un grafico condiviso dall’utente Twitter @Josu_ke mostra infatti l’impressionante impennata di vendite vissuta dal manga dopo la messa in onda. Inoltre, all’interno dello stesso grafico si mette a confronto questa curva ascendente con l’altra opera che ha vissuto un’impennata di vendite simile grazie al suo anime: Demon Slayer.

Dal confronto, risulta evidente come Jujutsu Kaisen abbia superato persino l’opera dei record di Koyoharu Gotoge e che l’impatto della serie anime prodotta dallo studio d’animazione MAPPA (lo stesso di The God of High School e della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti) sia stato fondamentale in questa impennata di vendite. L’ennesima prova di quello che potremmo chiamare “effetto Demon Slayer” e di come gli anime siano sempre più parte integrante del successo dell’opera cartacea.

Così come Gotoge deve ringraziare Ufotable dunque, Akutami starà sicuramente preparando una lettera di ringraziamento destinata a MAPPA.

Manga Copies Evolution while the Anime Broadcasting

The anime has had a much bigger impact on Jujutsu while its airing, but we don't know if this trend will continue after the anime ends. if it does, well…

The rise of another Jump Titan pic.twitter.com/zrqbN1vqgb

— 寿 三井 (@Josu_ke) February 9, 2021