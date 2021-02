Doctor Strange 2: Adam Hugill sarà nel cast

Doctor Strange 2 continua la sua produzione in Inghilterra per la regia di Sam Raimi. Eppure, sembra che il cast di questo nuovo Doctor Strange in the Multiverse of Madness continua a crescere giorno dopo giorno. The Direct sembra aver svelato una new entry nel sequel prodotto dai Marvel Studios.

Per il sito, l’attore Adam Hugill, visto di recente nell’acclamato 1917 ed è apparso in The Watch della BBC, è salito a bordo del progetto nei panni di un personaggio sconosciuto ai più: il minotauro dai poteri magici Rintrah. Non è chiaro – qualora questa informazione fosse confermata – in che modo Rintrah verrà utilizzato nel film di Sam Raimi. Hugill non è l’unica new entry di questo Doctor Strange 2 visto che l’attrice Xochitl Gomez è nel cast nei panni della super-favorita America Chavez.

Benedict Cumberbatch riprenderà i panni dello Stregone Supremo dei fumetti della Marvel, dopo averlo interpretato nel film stand-alone del 2016, in Thor: Ragnarok e nei successivi Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame. Nel cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ritroveremo anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams, oltre ad Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff.

Il film è prodotto dai Marvel Studios di Kevin Feige. Il personaggio di Stephen Strange, sempre con il volto di Benedict Cumberbatch, è atteso anche in Spider-Man 3 di Jon Watts, in uscita a dicembre di quest’anno.

Sam Raimi, invece, non è estraneo al mondo della Marvel. E’ lui che ha diretto la prima incarnazione cinematografica di Spider-Man con il volto di Tobey Maguire. Raimi ne ha diretti tre di film sul personaggio e stava per dirigere un quarto episodio prima che, per incomprensioni con la Sony, annullò il progetto e diede il via libera a The Amazing Spider-Man.

La pellicola è prevista per marzo 2022.