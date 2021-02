Face/Off: arriva un remake di Adam Wingard

Face/Off avrà una sorta di remake. Lo ha svelato in esclusiva Deadline: la Paramount Pictures ha scelto proprio Adam Wingard per realizzare una nuova versione del cult movie. Wingard non solo si occuperà della regia ma anche della sceneggiatura, che firmerà in collaborazione con Simon Barrett. Essendo un reboot, la Paramount e Wingard procederanno con un cast totalmente nuovo.

Neal Moritz si occuperà della produzione insieme a David Permut. Lo scorso anno è stato incaricato Oren Uziel di re-immaginare il classico ma con questo nuovo ingaggio, sembra chiaro che il duo Wingard-Barrett ricomincerà da capo con un nuovo script.

L’originale Face/Off è uscito nel 1997 per la regia di John Woo e vedeva come protagonisti John Travolta e Nicolas Cage. La premessa era semplice: Travolta interpretava l’agente dell’FBI Sean Archer. Il suo scopo nella pellicola è catturate lo psicopatico Castor Troy, che ha il volto di Cage. Ciò che rese Face/Off un film cult fu proprio lo scambio di attori: nella prima metà del film, per via di uno scambio di volto, Cage finisce per interpretare Sean Archer mentre Travolta sarà Archer. La pellicola, piena di scene di combattimento stile-John Woo, fu scritto da Mike Werb e da Michael Colleary.

Face/Off divenne un grosso successo in USA e la pellicola diretta da John Woo che ha incassato di più negli Stati Uniti d’America; il film incassò globalmente 246 milioni di dollari. Il prossimo progetto cinematografico di Adam Wingard sarà Godzilla vs. Kong.