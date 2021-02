Sailor Moon Eternal: ci sarà un sequel per il film

La seconda parte del film Sailor Moon Eternal (qui il trailer) ha fatto da poco il suo esordio in Giappone, regalando ai fan dell’iconica serie di Naoko Takeuchi fortissime emozioni, ma soprattutto un’inattesa sorpresa, che non potrà che deliziarli.

La pellicola si chiude infatti con una singola frase in inglese: “To be continued“. Questo significa chiaramente che è stato previsto un seguito per il film. Sailor Moon Eternal era stato previsto come adattamento del quarto arco narrativo della serie Sailor Moon Crystal, Dead Moon, andando a sostituire una stagione dell’anime.

Alle domande della stampa sulla criptica anticipazione di un sequel, Kotono Mitsuishi, l’attrice che presta la sua voce a Bunny/Sailor Moon, ha risposto che il manga originale della Takeuchi prevedeva un quinto arco narrativo, successivo a quello adattato dai film. L’attrice si è inoltre augurata che i lavori sul seguito dell’opera possano cominciare il prima possibile.

I due film di Sailor Moon Eternal, prodotti da Studio DEEN in collaborazione con Toei Animation e scritti direttamente dall’autrice del manga, erano inizialmente previsti in uscita per il settembre 2020, ma sono stati rinviati all’inizio di quest’anno a causa della pandemia da Covid-19. La pellicola in due parti segna il ritorno delle guerriere Sailor nelle sale giapponesi ben 25 anni dopo l’ultimo film. La prima parte dell’opera ha raggiunto un buon successo, debuttando al nono posto nella classifica dei film più visti in Giappone.