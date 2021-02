To Your Eternity: ecco la data ufficiale!

Se Weekly Shonen Jump di Shueisha è sicuramente la rivista dedicata ai manga di maggior successo in terra nipponica, Kodansha si piazza tranquillamente al secondo posto con il suo Bessatsu Shonen Magazine, e cerca di insidiare il primo grazie a serie di grande successo come L’Attacco dei Giganti, The Seven Deadly Sins e, ora, To Your Eternity.

Il manga di Yoshitoki Oima è pronto ad avere il suo a lungo atteso adattamento anime, che sarebbe dovuto arrivare nell’ottobre 2020 ma che è stato rimandato per via della pandemia da Covid-19. Finalmente, grazie al nuovo poster promozionale, è emersa la data ufficiale per la premiere della serie in Giappone.

To Your Eternity arriverà il 12 aprile 2021, con venti episodi che ci condurranno attraverso un mondo di ghiaccio e neve, al fianco di Fushi e March, nella speranza di lanciare un nuovo franchise di successo. L’opera è prodotta dallo studio d’animazione Brain’s Base e conterà nel cast attori come Reiji Kawashima (al suo primo ruolo importante) che presterà la voce a Fushi e Rie Hikisaka (One Punch Man), che sarà invece March.

To Your Eternity riuscirà a confermarsi come capolavoro di Yoshitoki Oima? La mangaka infatti ha già dato vita al celebrato A Silent Voice, che è stato adattato in un film anime di successo nel 2016. E sempre nel 2016 è iniziata invece la serializzazione sul magazine di Kodansha dell’ultima opera dell’autrice.