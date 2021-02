Black Widow è ancora previsto per l’uscita in sala

Black Widow è ancora previsto per l’uscita nei cinema di tutto il mondo. O, almeno, è quello che ha affermato Bob Chapek, nuovo CEO della Walt Disney Pictures, durante il consueto Investor Day che si è tenuto nella serata di ieri. Black Widow era il primo film dei Marvel Studios che avrebbe lanciato la Fase Quattro ed era previsto per una release a maggio 2020; causa pandemia improvvisa, però, il film è stato poi rimandato al novembre dello stesso anno.

Con la pandemia che, purtroppo, non ha rallentato minimamente, la Disney ha deciso di posticipare ancora una volta la sua uscita al 7 maggio prossimo. Nonostante ciò, sembra evidente che il panorama cinematografico in era pandemica non sia molto cambiato dallo scorso anno e tante major hanno già posticipato tanti titoli attesi a fine anno o, persino, al 2022, mentre altre – tra le quali la stessa Disney – hanno deciso di far debuttare alcune pellicole direttamente sulle loro piattaforme digitali.

Ma sembra non sarà il caso della pellicola dedicata alla Vedova Nera. Come abbiamo detto, durante l’Investor Day – riportato da Deadline – Chapek ha confermato che, ad oggi, l’intenzione dello studio è quella di distribuire il film nelle sale cinematografiche questo maggio. Naturalmente, precisa il CEO, la Disney “monitorerà con attenzione” quel che accadrà nei prossimi mesi sia a livello di pandemia che della situazione “sale cinematografiche”, puntando un occhio sul potenziale piano della riapertura delle sale e il sentimento del pubblico nel tornarci o meno.

Insomma, non è escluso che, nei prossimi due mesi, venga annunciato un “Accesso VIP” per il film come accaduto già con Mulan e accadrà a marzo con Raya e l’ultimo drago: questo permetterà alla Disney di distribuire la pellicola in contemporanea nelle sale aperte e sulla piattaforma Disney+ – che, ad oggi, conta ben 95 milioni di iscritti – con un sovrapprezzo che ne permetterà il noleggio esclusivo.