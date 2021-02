Spider-Man 3: Tobey Maguire ci sarà?

Spider-Man 3 è stato definito dal suo protagonista, Tom Holland, come il film di supereroi stand-alone più ambizioso di tutti i tempi, eppure l’attore ha più volte smentito tanti dei rumor che circondano la pellicola e che hanno invaso la rete in questi mesi. Uno dei più gettonati, come saprete, vede la presenza dello Spider-Verso e la possibilità che lo Spider-Man interpretato da Holland finisca per interagire con incarnazioni precedenti del personaggio.

Spider-Man 3 sarà effettivamente incentrato sullo Spider-Verso? Non lo sappiamo, anche perché Sony Pictures non ha voluto confermare né smentire nulla. Quel che è stato riportato da alcuni scooper come Charles Murphy e Daniel Richtman, però, sembra andare proprio in quella direzione: i due hanno affermato, in queste ultime ore, che Tobey Maguire ha firmato ufficialmente per riprendere la sua versione di Peter Parker nel terzo capitolo della saga dei Marvel Studios e inizierà immediatamente le sue riprese.

Skyler Shuler, giornalista del popolare The DisInsider, ha gettato ‘benzina sul fuoco’, e in un tweet rimosso immediatamente, ha confermato la notizia ed affermato che un sito autorevole avrebbe potuto lanciare ufficialmente la news nelle ore successive, sebbene la natura top-secret del progetto poteva impedirlo. Se questi rumor saranno confermati, dunque, vedremo effettivamente una reunion tra Uomini Ragno nella pellicola diretta da Jon Watts e che farà incontrare Holland non solo con Maguire ma anche con l’incarnazione di Andrew Garfield.

Il terzo episodio delle avventure stand-alone dedicate al supereroe di casa Marvel all’interno del Marvel Cinematic Universe è previsto per questo dicembre.