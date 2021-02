Chivalry 2: è stata finalmente annunciata la data di lancio

All’E3 2019, venne annunciato lo sviluppo di Chivalry 2 dall’editore Tripwire Interactive e lo sviluppatore Torn Banner Studios, il sequel di Chivalry: Medieval Warfare, un gioco multiplayer hack-and-slash in stile medievale originariamente previsto come titolo di lancio per PlayStation 5. La Torn Banner Studios ha annunciò nell’agosto 2020 che la data di lancio sarebbe stata posticipata per dare agli sviluppatori il tempo necessario e realizzare appieno la loro visione del gioco e di pubblicare il titolo contemporaneamente su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5, con le funzioni cross-gen abilitate.

Torn Banner Studios ha dichiarato che il tempo di sviluppo esteso consentirà loro di lanciare il gioco con più contenuti di quanto originariamente promesso. Ci saranno mappe aggiuntive e altre funzionalità di gioco, oltre a diversi miglioramenti della qualità della vita che erano stati precedentemente pianificati per un rilascio post-lancio L’11 febbraio, Torn Banner Studios ha annunciato che Chivalry 2 sarà lanciato ufficialmente l’8 giugno 2021. Gli sviluppatori stanno attualmente eseguendo una versione closed alfa del gioco in Europa e Nord America, e i giocatori interessati possono iscriversi per essere selezionati a partecipare.

Quando il gioco verrà lanciato a giugno, sarà disponibile su PC come esclusiva di Epic Games Store. Coloro che prenoteranno la versione PC del gioco avranno accesso garantito alla closed beta di Chivalry 2, che sarà disponibile dal 26 al 29 marzo. Il sistema di combattimento del gioco è stato rinnovato, introducendo nuove mosse e animazioni di combattimento, nonché un flusso di movimento più veloce e naturale, mentre il campo di battaglia non si limita al combattimento con oggetti interattivi disseminati su tutta la mappa. Inoltre, la personalizzazione del personaggio e le linee vocali sono state ampliate, consentendo ai giocatori di immergersi più a fondo nel gioco di ruolo. Chivalry 2 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X / S l’8 giugno 2021.

Chivalry 2 is coming to PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & PlayStation 5 on June 8, 2021!

Pre-order on PC for guaranteed access to the Closed Beta March 26-29.

Catch the short announce dev diary here, or watch the long cut on Youtube: https://t.co/gM33dKBIQ9 pic.twitter.com/MCKDSMvTTJ

— Chivalry 2 (@ChivalryGame) February 11, 2021