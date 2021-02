Captain Marvel 2: Zawe Ashton in lizza

Captain Marvel 2 è attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios. Sebbene il primo film del 2018 non abbia fatto faville (in termini di apprezzamento generale da parte dei fan), i Marvel Studios sembrano puntare tanto sul personaggio di Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, ed un sequel è stato messo in cantiere quasi immediatamente dopo l’uscita del primo film stand-alone sul personaggio e della sua successiva prova in Avengers: Endgame.

Naturalmente, come per molti titoli targati Marvel, anche per Captain Marvel 2 sappiamo poco e niente, se non che – in qualche modo – le vicende che verranno narrate nel serial televisivo Secret Invasion – in arrivo il prossimo anno su Disney+ e che vedrà nel cast Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Per il resto la trama è top-secret così come non sappiamo quale sarà il villain o se saranno introdotti dei nuovi personaggi all’interno.

In un nuovo report, il sito The Illuminerdi sembra cercare di far luce su almeno due nuovi personaggi che vedremo nel sequel. Stando ai casting call, la Marvel sta cercando un attore sullo stile di Clive Owen per interpretare un personaggio che, paradossalmente, morirà ad inizio pellicola; in maniera molto più interessante, si ricerca un’attrice afroamericana per un ruolo definito “importante” e sembra che i Marvel Studios siano interessati ad avere Zewe Ashston per la parte, un’attrice che è stata provinata spessissimo per i film dello studio ma che non ha mai ottenuto alcun ruolo. Quale sia il personaggio che potrebbe interpretare, non è chiaro, anche se molti speculano possa trattarsi della villain.

Oltre a Brie Larson, il film diretto da Nia DaCosta vedrà nel cast anche Teyonah Parris nei panni di una Monica Rambeau adulta – come visto in WandaVision – e Iman Vellani nei panni di Kamala Khan a.k.a. Miss Marvel.