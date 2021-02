The Batman: ci saranno crossover con la serie tv

The Batman è, probabilmente, uno dei cinecomic più attesi del prossimo anno. Previsto inizialmente per quest’anno, per via della pandemia e degli stop alle riprese, la Warner Bros. Pictures ha deciso di giocare sul sicuro, prendendosi tutto il tempo necessario per terminare il cinecomic di casa DC Comics e posticiparlo al marzo 2022. Ma The Batman non sarà il solo progetto dedicato al Cavaliere Oscuro dei fumetti DC in arrivo dalla Warner.

In concomitanza con l’arrivo del cinecomic firmato da Matt Reeves, dovrebbe debuttare una serie televisiva destinata alla piattaforma digitale HBO Max e titolata Gotham PD, che è stato presentato come un vero e proprio spin-off della pellicola. Sviluppato insieme allo stesso Reeves, questo spin-off/prequel sarà ambientato durante il primo anno di attività di Bruce Wayne come Uomo Pipistrello.

Naturalmente, essendo uno spin-off non necessariamente i personaggi del film di Matt Reeves dovranno comparire nella serie tv, eppure Casey Bloys di HBO Max sembra confermare un vero e proprio crossover tra i due media. In un’intervista con The Wrap, Bloys sembra aver confermato: “L’idea è quella del crossover. Matt Reeves è il produttore di Gotham P.D.. Non vogliamo riservare dei personaggi solo per i film o solo per le serie tv. Ci dovrebbe essere un po’ di fluidità tra i due media. L’idea è questa. Ma siamo agli inizi della lavorazione. Non voglio suggerire che uno dei personaggi del film ci sarà. Ma l’idea generale è questa, sì… dovrebbe esserci un crossover”.

The Batman è previsto per il 2022 e vedrà Robert Pattinson come protagonista. Lo show prevedeva Terence Winter come showrunner ma dopo delle divergenze creative con lo studio ha abbandonato il progetto ed è stato rimpiazzato in corsa da Joe Barton.