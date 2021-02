Guilty Gear -Strive- è disponibile per il digital pre-order su PS4, PS5 e PC

Le prenotazioni per Guilty Gear -Strive- sono disponibili da oggi su PlayStation Store e PC. Il nuovo titolo Arc System Works sarà disponibile dal 9 aprile 2021 per Playstation 4, Playstation 5 e PC, in versione Digital.

Il gioco sarà anche disponibile in Accesso Anticipato dal 6 aprile per i giocatori che hanno prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition. L’Accesso Anticipato darà accesso a 13 dei 15 personaggi giocabili. Per la modalità Storia, solo il prologo sarà disponibile prima dell’uscita. Durante l’Accesso Anticipato le modalità online non saranno disponibili.



I giocatori possono scegliere tra le edizioni Standard, Deluxe e Ultimate. La Ultimate Edition è disponibile solamente per PlayStation 4 e PlayStation 5. Le prenotazioni per la Standard sono ancora disponibili presso i retailer.

La Deluxe Edition aggiunge il Season Pass 1, che include 5 personaggi, 2 stage, un color pack aggiuntivo per i personaggi e una Side Story che arriverà nel corso del 2021 (dopo l’uscita del gioco).

Chi prenota la Ultimate Edition di Guilty Gear -Strive- riceverà – oltre all’accesso anticipato e al Season Pass, un artbook digitale, la colonna sonora digitale e un ulteriore color pack per i personaggi.



Chiunque interessato potrà partecipare all’Open Beta del gioco dal 19 febbraio alle ore 4:00 CET al 21 febbraio alle 16:00 CET su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Al momento è anche disponibile una piattaforma di registrazione online per potersi segnare e giocare la Open Beta dal 18 febbraio alle 4:00 CET.

La registrazione può essere effettuata qui fino a esaurimento dei codici (in numero limitato) per l’accesso anticipato alla Open Beta.