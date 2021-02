Magic Legends: annunciata la data per la open beta

Meno di un mese fa, lo sviluppatore di Magic Legends Cryptic Studios ha confermato che una open beta per l’ARPG free-to-play era in lavorazione. Ora Cryptic è tornato per annunciare ufficialmente la prossima data di lancio della open beta, rivelata durante l’evento Spring Showcase dell’Epic Games Store, i fan di Magic e ARPG possono aspettarsi il lancio dell’open beta di Magic Legends a partire dal 23 marzo. La durata dell’open beta non è stata confermata, poiché non è stata ancora rivelata una data di fine.

La versione completa dell’open beta del gioco non è stata ancora rivelata, ma le prime indicazioni rivelate nel trailer, mostrano la presenza di oltre 170 incantesimi disponibili insieme a 5 classi diverse. Tutti questi potrebbero o meno essere disponibili, ma finora non si fa menzione alcuna. È anche possibile che la versione di open beta includerà il gioco completo e verrà utilizzata solo per test di stress e scopi di rifinitura. Come ulteriore vantaggio per incoraggiare i giocatori a iniziare a provare la beta aperta di Magic Legends il prima possibile, Cryptic offrirà uno speciale bonus di accesso.

Per ottenerlo, tutto ciò che i giocatori devono fare è accedere al gioco tramite Epic Games Store durante le prime due settimane di beta: il bonus include un costume del personaggio gratuito, una skin creatura e due potenziamenti senza nome. La versione open beta del gioco sarà un’esclusiva dell’Epic Games Store, ma on è chiaro se la versione completa di Magic Legends sarà esclusiva per Epic Games Store. Magic Legends uscirà in beta aperta il 23 marzo 2021 su PC.