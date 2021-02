Fortnite: svelato il crossover con Tron Legacy

Oggi Epic ha rivelato l’ultimo crossover per il suo successo battle royale, che porta nel gioco il mondo retrofuturistico di Tron. Ci sono dieci diverse skin a tema Tron disponibili nel negozio in-game in questo momento, e ognuna ha un casco rimovibile. Puoi anche ottenere un aliante Light Cycle e un piccone Identity Disc. Non è ancora chiaro se sarai in grado di lanciarlo.

Questa stagione di Fortnite è stata particolarmente impegnativa quando si tratta di crossover con licenza. La stagione ha debuttato con l’inclusione di The Mandalorian e Baby Yoda, a cui si sono uniti Kratos, Master Chief, Predator e G.I. Joe’s Snake Eyes. C’è stata anche una nuova skin basata sullo streamer spagnolo TheGrefg e una linea di skin per calcio basata su squadre del mondo reale. Ciò ha seguito una stagione interamente a tema Marvel.

Nessun brand è al sicuro da Fortnite!