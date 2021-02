Steve Aoki e Capcom stringono una collaborazione per Street Fighter

Il ben noto DJ SteveAoki e la sua etichetta discografica Dim Mak e il marchio di moda hanno collaborato con Capcom su alcuni fantastici articoli a tema Street Fighter: un cabinet arcade da banco in edizione limitata, una linea di abbigliamento e persino un remix della sigla per l’icona di Street Fighter Ryu . Il mobile arcade da banco, che puoi vedere all’inizio di questo post, consentirà a un massimo di 2 giocatori nel testare con mano quattro diversi giochi Capcom Street Fighter II World Warrior, Street Fighter II Champion Edition, Super Street Fighter II Turbo, e Final Fight. Il cabinet è realizzato in collaborazione con Arcade1Up ed è il primo cabinet da banco per due giocatori realizzato dall’azienda. Oltre alla raffinata arte sul mobile, ognuno è firmato da Aoki. Ma se vuoi metterti le mani sopra, dovrai agire velocemente poiché sono disponibili solo 30 unità. Il cabinet costa $ 199 e verrà spedito a maggio.

C’è anche una linea di abbigliamento ispirata a Street Fighter. Puoi vedere l’intera collezione sul sito web Dim Mak eccone un esempio.

Il remix della sigla di Ryu, intitolato “Ryu’s Theme (The Moe’s Pizzeria Steve Aoki Remix)”, non è ancora uscito. Sarà disponibile il 19 febbraio, ma puoi pre-salvarlo sul tuo servizio di streaming preferito in questo momento. Secondo un comunicato stampa che annunciava la collaborazione, Aoki era un grande fan di Street Fighter che cresceva, andando in una pizzeria locale ogni giorno dopo la scuola per giocare. Quell’amore per la serie si manifesta sicuramente sul mobile e nella collezione di abbigliamento. E il principale di Aoki? “Ryu”. (Non posso dire che sia sorprendente, data l’importanza di Ryu su gran parte dell’attrezzatura.)