Trials of Mana: le vendite digitali superano il milione di unità

Le spedizioni mondiali totali e le vendite digitali di Trials of Mana hanno superato il milione di unità, ha annunciato l’ editore Square Enix. Trials of Mana è stato lanciato per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 24 aprile 2020. È disponibile anche una demo.Trials of Mana è il remake in 3D del classico gioco di ruolo pubblicato nel 1995 come Seiken Densetsu 3.

Quando il mondo era avvolto dall’oscurità, la Dea di Mana estrasse la Spada di Mana per colpire gli otto Benevodon, mostri della distruzione. Ha sigillato gli orrori all’interno delle otto Pietre di Mana, riportando il regno dall’orlo del baratro. Indebolita dalla ricostruzione del mondo, la Dea si trasformò in un albero e cadde in un sonno profondo per molti anni. Tuttavia, le forze del male cercarono presto di liberare i Benevodon per ottenere il controllo del mondo. Hanno iniziato una guerra terribile per promuovere la loro trama e destabilizzare i regni. La pace era finita e il mana stesso iniziò a scomparire dal mondo, così l’albero iniziò ad appassire.

Con una grafica 3D rinnovata, Trials of Mana è un remake 3D completo del terzo gioco della serie, originariamente pubblicato in Giappone come Seiken Densetsu 3. L’intero titolo è stato completamente ricostruito da zero con una moderna grafica 3D. I giocatori possono scegliere il loro protagonista preferito e due compagni tra sei personaggi diversi. La storia si svolgerà in modi diversi a seconda della combinazione del protagonista e dei compagni della festa. Puoi creare diversi tipi di personaggi con il sistema di cambio di classe! La crescita del personaggio è stata rielaborata, aggiungendo una nuova meccanica e una quarta classe per ogni personaggio, per espandere l’ampiezza della personalizzazione.