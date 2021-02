Jackass 4: Bam Margera è stato tagliato dal film

Jackass 4 è in fase di sviluppo alla Paramount Pictures e le sue riprese dovrebbero essersi già concluse da tempo. Sembra passata un’eternità dall’uscita di Jackass 3D e, nel corso degli anni, Johnny Knoxville, vero e proprio Deus Ex Machina del progetto, aveva cercato di sopperire alla mancanza di un nuovo episodio con una sorta di spin-off titolato Jackass presenta: Nonno Cattivo in cui lo vedevamo nei panni di un nonno in compagnia di suo nipote, in una sequenza di gag e candid camera a go-go.

Ma il franchise di Jackass sembra essere ancora importante per la Paramount ed un Jackass 4 è stato annunciato a sorpresa, forse anche fuori tempo massimo – ricordiamo che il precedente è uscito nel 2010, quindi più di dieci anni fa – ed arriverà nei cinema, pandemia permettendo, a settembre 2021. Ma il film parte già con una polemica in corso, quella di Bam Margera, uno degli interpreti principali e più amati della saga.

Nel corso di un’intervista con LADBible, Margera ha confermato di essere stato tagliato completamente dal film e ha chiesto ai fan di boicottarlo alla sua uscita. Lo skater 41enne ha notoriamente affrontato dei grossi problemi di alcool e droga negli ultimi anni e la produzione dietro Jackass gli aveva permesso di partecipare al quarto episodio solo se fosse riuscito a restare ‘pulito e sobrio’ per tutte le riprese. A quanto pare qualcosa non è andato come previsto e Margera è stato tagliato dal film: “a chi c***o importa più se sono ubriaco? Jackass mi ha fatto passare le pene dell’inferno per un anno e mezzo. Ho scritto per loro tante idee, e se non sarò nel film ma utilizzeranno comunque le mie idee, come pensate questo mi farà sentire? L’ultima cosa che voglio fare è trovarmi in un’aula di tribunale con Jeff Tremaine, io lo adoro. Ma, diamine, non sono in Jackass 4? Se a qualcuno importa di me, non andate a vederlo. Jackass era tutto per me“.